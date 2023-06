Schäfflergasse und Saumarkt in Oettingen bis Mitte August gesperrt

Der Neubau des Krone-Bettenhauses und des Technikgebäudes stehen bevor. Dazu ist viel Platz nötig, teilt die Stadt mit. Die Sperre gilt auch für Fußgänger.

Die Sanierung und die damit verbundenen Arbeiten an den Neubauten für das neue Hotel Krone in Oettingen gehen in eine "heiße Phase", wie die Stadt Oettingen mitteilt. Ab Ende Juni werden die Gebäude aufgestellt. Dazu braucht es allerdings viele Fahrten mit großen Lkws und Tiefladern.

Da diese ständig auf dem Saumarkt fahren und wenden müssen, besteht dort eine große Gefahr für den Durchgangs- und Durchfahrtsverkehr, so die Stadt weiter. Um gefährliche Situationen und Unfälle zu vermeiden, sei deshalb beschlossen worden, dass in der Zeit von Freitag, 30. Juni, bis 18. August die Schäfflergasse sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger komplett sperren. Auch der Saumarkt steht in dieser Zeit nicht als Parkplatz zur Verfügung. Fahrzeuge können über die Hexengasse ausweichen, Fußgänger über den Holzgraben.

Ausnahmen für die Sperrung von Schäfflergasse und Saumarkt

"Mir ist bewusst, dass diese Sperrung eine große Einschränkung bedeutet. Um diese auf das absolute Minimum zu reduzieren, wird der Durchgang durch die Schäfflergasse für Fußgänger von Freitagabend bis Sonntagabend möglich sein", teilt Bürgermeister Thomas Heydecker schriftlich mit. Das Parken auf dem Saumarkt sei ebenfalls in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend möglich.

Wer sich für den Aufbau der Gebäude interessiere, solle das Treiben ausschließlich vom Hofgarten aus beobachten. Der Bürgermeister dankt für das Verständnis. (AZ)