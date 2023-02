Schöne neue Lernwelten: So verändert sich das Oettinger Gymnasium

Neues Logo, neue Homepage, neuer Eingangsbereich: Das Oettinger AEG befindet sich im Wandel. Der neue Schulleiter präsentiert den Prozess im Stadtrat.

In lockerer Reihenfolge stellen sich kulturelle Institutionen aus Oettingen den Mitgliedern im Ausschuss für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren des Stadtrats vor. Der neue Schulleiter des Ernst-Albrecht-Gymnasiums, Christian Heinz, hatte dieses Mal das Vergnügen, seine Schule zu präsentieren. Und er tat das mit einer ganzen Reihe von Paukenschlägen: neues Logo, neuer Slogan, neue Webseite, neue Lernwelten und – in naher Zukunft – ein neuer Eingangsbereich.

"Zeit, um zu denken" heißt der Slogan. Die Schulfamilie tue alles dafür, so Christian Heinz, "Bedingungen zu schaffen, unter denen lernen gelingen kann." Anhand zahlreicher Beispiele erklärte er seine Idee von Schule, in der die Kinder und Jugendlichen sich an vier K orientieren und sie auch leben sollen: kreativ, kooperativ, kommunikativ, kritisch. "Ein bisschen mehr von den Schülern her denken" ist das Credo, nach dem alles im AEG ausgerichtet wird. Schon heute wird das Oettinger Gymnasium als Schule der Zukunft oder zumindest als leuchtendes Beispiel wahrgenommen.

Oettinger Bürgermeister ist beeindruckt von der Vorstellung des Gymnasiums

Nicht wenige Besuchergruppen führt Christian Heinz, der auch außerhalb von Oettingen viele Vorträge über seine Idee von Schule hält, im Laufe eines Schuljahres durch die Oettinger "Lernwelten", für die seine Schulfamilie im Ries hinter vorgehaltener Hand beneidet wird. Doch er will nicht gegeneinander, sondern miteinander für die Schüler und die Schulen kämpfen: "Überall im Ries haben die Kinder ein Recht auf ordentliche, nein bestmögliche, schulische Bedingungen", sagt er.

Denn eines steht für ihn felsenfest: "Die Lernumgebung beeinflusst das Schülerverhalten." Nicht allein Bürgermeister Thomas Heydecker zeigte sich von der Vorstellung beeindruckt. "Ich bin sehr froh, dass wir drei so hervorragende Schulen am Standort haben."

Schülerfirma Dupf hilft Senioren mit dem Smartphone

Über den aktuellen Stand der Seniorenarbeit berichtete Sabine Koloska in der Sitzung, die Quartiersmanagerin Soziale Stadt: Zusammen mit der Schülerfirma DUPF bietet man an der Vhs Hilfe im Umgang mit dem Smartphone für Senioren an. Leider sei ein großer Wunsch vieler Seniorinnen und Senioren nicht in Erfüllung gegangen: Das geplante Tanzprojekt ist gescheitert – es fand sich kein Wirtshaus, das einen Termin zur Verfügung gestellt hätte. Sabine Koloska: "Der Bedarf wäre da, aber scheinbar rechnet sich so was für die Wirtsleute nicht."

Seit anderthalb Jahren betreut Julia Herbst den offenen Treff für Kinder und Jugendliche von elf bis 16 Jahren. Nach dem erzwungenen Corona-Stillstand geht es jetzt wieder deutlich aufwärts. Drei Tage die Woche ist der Treff geöffnet, manchmal sind bis zu fünfzehn "Gäste" im Haus, die das Freizeitangebot des Treffs gerne in Anspruch nehmen. Von Upcycling-, Kosmetik- und anderen Selfmadeprojekten über Kreativtage bis zu Billard- und Kickerturnieren ist vieles geboten. Aber auch nur zum Chillen und Austausch mit Gleichaltrigen ist Platz im Treff. "Natürlich ist es nicht immer voll, unsere Zielgruppe ist sehr vielfältig, manchmal sind auch nur drei Gäste im Haus", sagt Julia Herbst, "aber gerade da ergibt sich oft das intensive Miteinander, für die unser Projekt ja auch geschaffen wurde."

Auf Nachfrage aus dem Gremium, ob es eine Kooperation mit dem JuZe gäbe, verweist Julia Herbst auf die unterschiedlichen Altersgruppen, die in dieser Lebensphase eher Konfliktpotenzial als Zusammenhalt bergen würden. "Die Trennung ist gewollt und gut", meint Julia Herbst, "dann hat jede Gruppe eine für sie zugeschnittene Anlaufstelle." Bürgermeister Thomas Heydecker verwies auf noch einige weitere Attraktionen, die man für Jugendliche im Laufe des Jahres noch entwickeln werde – nicht zuletzt die große Einweihung des Pump-Tracks.