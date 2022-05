Schon mit Haftbefehlen gesucht: Mann leistet bei Festnahme Widerstand

Ein Mann schlägt in Oettingen auf ein Auto ein. Als ihn die Polizei festnehmen will, soll der 34-Jährige Beamte verletzt haben.

In einem völligen psychischen Ausnahmezustand soll sich nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag 34-Jähriger in Oettingen befunden haben. Der Mann sei mit entblößtem Oberkörper unterwegs gewesen und habe einfach wahllos mit seiner Faust gegen die Fahrertüre eines geparkten Pkws im Bahnhofweg geschlagen. Hierbei wurde ein Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet.

Der Täter war nach Polizeiangaben kein Unbekannter, er wurde bereits wegen zwei bestehenden Haftbefehlen gesucht, heißt es im Polizeibericht. Nähere Angaben dazu kann die Polizei dazu auf Anfrage zunächst nicht machen.

Mann leistet in Oettingen Widerstand bei der Festnahme

Bei der Festnahme am Wohnort habe der 34-Jährige erheblichen Widerstand geleistet. Durch einen tätlichen Angriff soll ein Beamter derart verletzt worden sein, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste und seinen Dienst nicht mehr weiter ausüben konnte. Laut Polizeiangaben handelt es sich hierbei um eine Überdehnung am Daumen. Diese sei entstanden, weil der 34-Jährige sich nicht festnehmen und fesseln lassen wollte. Infolgedessen sei der Mann bei einer Rangelei zu Boden gebracht worden, hierbei ist die Verletzung entstanden.

Zwei weitere Beamte sind nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden, sind jedoch noch dienstfähig gewesen. In der Wohnung des Mannes wurden Rauschgift, sowie entsprechende Utensilien sichergestellt. Der 34-Jährige wurde anschließend in eine Haftanstalt überführt. (AZ)