Schüler- und Mitgliederzuwachs bei der Stadtkapelle Oettingen

In seinem Bericht blickte der erste Vorsitzende der Jugendkapelle Oettingen Achim Wunderle auf musikalische und außermusikalische Aktivitäten zurück, wie das Freizeitwochenende der Jugendkapelle in Schopflohe, die Teilnahme am Bezirksmusikfestival in Fremdingen und die Renovierung des Proberaums. Außerdem berichtete er, dass der Verein 2024 ein Wachstum von zehn Mitgliedern verzeichnete und lobte den Einsatz von Veronica Sailer und Nina Bachmann als Nachwuchsdirigenten in der Jugendkapelle. Der zweite Vorsitzende Christian Aulehner informierte daraufhin über die kleine Besetzung der Stadtkapelle, die als Alternative zur kompletten Kapelle für kleinere Veranstaltungen gebucht werden kann. Außerdem gab Wunderle bekannt, dass 2025 kein Frühjahrskonzert stattfinden wird und die Kapelle bis zum anstehenden Dirigentenwechsel durch die Aushilfsdirigenten Ute Fuchs, Steffen Müller und Max Wunderle geleitet wird. Auch sie blickten auf das vergangene Jahr ihrer Aushilfe zurück und bedankten sich bei der Kapelle. Der 1. Jugendleiter Florian Schachner berichte davon, dass die Schüleranzahl in der musikalischen Ausbildung des Vereins 2024 von 49 auf 85 Schüler stieg. Dieser Anstieg steht in Verbindung mit dem Angebot neuer Kurse für die musikalische Früherziehung. In den Kursen “Musikzwerge I und II” für Kinder im Alter von 18 Monaten bis vier Jahren kann Musik mithilfe von Liedern, Versen, Spielen, Tänzen und Orffinstrumenten ganzheitlich erlebt werden. Das Programm “Tina & Tobi” führt Kinder ab vier Jahren spielerisch an Musik, Rhythmus und Instrumente heran und fördert ihre kreativen und sozialen Fähigkeiten. Florian Schachner berichtete zudem über neue Schülerwerbungsmaßnahmen, wie den Infostand am Hammeltanz in Oettingen. Im Vorfeld fand die Generalversammlung des Förder- und Freundeskreises der Jugend- und Stadtkapelle Oettingen statt. Außerdem wurde die E-Mail-Adresse foerderverein@stadtkapelle-oettingen.de erstellt, bei der alle Mitglieder und Interessenten Kontakt aufnehmen können.

