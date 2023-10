Oettingen

Schwerpunkt der Hotelsanierung liegt jetzt auf dem alten Kronengebäude

Plus Ende des Jahres soll der Dachstuhl der historischen Krone in Oettingen fertig sein. Der Kronenmanager gibt einen Überblick über die Arbeiten auf der Baustelle.

Inzwischen hören sich die Sachstandsberichte der Projektverantwortlichen zur laufenden Reaktivierung des Hotels Krone im Oettinger Stadtrat etwas entspannter an, als noch vor Monaten, wenngleich sie vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrungen immer mit Unwägbarkeiten rechnen müssen. In der jüngsten Sitzung war es Kronemanager Martin Götz, der die Ratsmitglieder über das Großvorhaben informierte. „Derzeit tut sich viel“, sagte Götz und zählte einige Punkte auf. Nachdem das Bettenhaus und der Kronensaal inzwischen weitgehend fertig seien, liege der Schwerpunkt nun auf dem alten Kronengebäude, wo in allen Bereichen gearbeitet werde. Bis Ende des Jahres, so Götz, werde dort der historisch bedeutsame Dachboden fertiggestellt sein. Besonders freue ihn, dass auf der gesamten Baustelle inzwischen auch eine gute Stimmung unter den Handwerkern herrsche. Ebenso funktioniere die Koordination der Arbeiten.

Die Gesamtkosten lägen derzeit um 24,8 Prozent über den Schätzungen vom September. Darin enthalten seien zwei aktuelle Nachträge einer Firma aus dem Bereich des Denkmalschutzes in Höhe von 1,95 Millionen Euro. Verteuert habe das Vorhaben die vom Stadtrat beschlossene Fotovoltaikanlage, die seitens der Stadtverwaltung nicht gewünscht gewesen sei (wir berichteten). Götz machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass das Krone-Team sehr aufmerksam die Kostenentwicklung verfolge. „Wann immer wir etwas von Mehrkosten erfahren, gehen wir diesen in enger Abstimmung mit dem Architekten nach, prüfen sie und arbeiten sie in die Liste ein.“

