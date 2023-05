Oettingen

vor 16 Min.

Spiegel soll an der schwierigen Schlossbuck-Kreuzung Überblick verschaffen

Plus Der Bauausschuss des Oettinger Stadtrates diskutiert bei einem Außentermin über die schwierige Verkehrssituation. An anderer Stelle soll eine Zone 30 kommen.

Von Peter Urban

Auch eine längere Diskussion und die persönliche Inaugenscheinnahme der Verkehrssituation an der Einmündung Mühlstraße in den Schlossbuck brachte für den Bauausschuss des Oettinger Stadtrates keine wirkliche Klärung. Bringt ein Verkehrsspiegel etwas? Wenn ja, wo könnte man ihn platzieren?

Für Verkehrsteilnehmer, die aus der Mühlstraße in den Schlossbuck abbiegen wollen, ist die Situation kompliziert: am leichtesten ist es für Rechtsabbieger, doch wenn man links abbiegen will, ist sowohl die notwendige Aufmerksamkeit für den von rechts kommenden Verkehr als auch der Fußgängerüberweg, der unmittelbar danach kommt, wirklich knifflig. Lange wurde darüber gesprochen, vor allem auch, weil es - sollte man sich für einen Verkehrsspiegel entscheiden - keinen idealen Stadtort gibt. Letztlich entschied das Gremium, einen Spiegel probeweise auf der Minigrünfläche rechts neben dem Zebrastreifen zu installieren.

