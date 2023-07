Sechsmal gibt es die Traumnote 1,0 am Gymnasium in Oettingen

Im Oettinger Barockschloss werden die diesjährigen Abiturienten verabschiedet. Einen Teil seiner Rede hat Schulleiter Christian Heinz nicht selbst geschrieben.

„Ihr seid nicht die letzte Generation, ihr seid die erste“: Mit diesen Worten hat der Leiter des Albrecht-Ernst-Gymnasiums, Christian Heinz, die Verabschiedung des Abiturjahrgangs im Barocksaal des Oettinger Schlosses eingeleitet. Was die rund 250 Zuhörer zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass Heinz den ersten Teil seiner Ausführungen mit Hilfe der KI-Anwendung „Chat GPT“ erstellt hatte. Entsprechend überrascht waren die Gäste, als Heinz sie genau darüber informierte.

Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg hatte mit Verweis auf das neue Deckengemälde die Themen „Zeit“ und „(Selbst-)Verantwortung“ in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. Daran konnte der Schulleiter anknüpfen, als er einerseits die Abiturienten ermunterte, bewusst mit ihrer Lebenszeit umzugehen und die Gefahren der unkontrollierten digitalen Zerstreuung ernst zu nehmen. Im diesjährigen Abiturjahrgang, der mit der Unterstützung von Pfarrer Paul Sattler und Stadtpfarrer Ulrich Manz seine Abiturfeier bereits in der Kirche St. Jakob mit einem Gottesdienst unter Gottes Segen gestellt hatte, konnte sechs Mal die Traumnote 1,0 erzielt werden – ein neuer Rekord. Erreicht haben diese Note Anna Rosenbauer, Paul Sandner, Julia Kostyuk, Alina Rösch, Marius Kart und Susanne Stoll.

Abi-Feier am AEG Oettingen: Wenige entscheidende Momente im Leben

Die neue Vorsitzende des Elternbeirats, Anne Ohmüller, dankte den Eltern, die einen maßgeblichen Anteil am Gelingen des schulischen Abschlusses gehabt hätten. Bürgermeister Thomas Heydecker verband die Begriffe „Zeit“ und „Verantwortung“, in dem er das Bild eines Tennisspiels wählte, bei dem es bei einer mehrstündigen Spielzeit eben nur auf die insgesamt circa sechs Sekunden ankäme, in denen der Schläger den Ball berührt – analog zum Leben, das sich durch verantwortliche Weichenstellungen in wenigen entscheidenden Momenten auszeichne. Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Volksbank Ries, Paul Ritter, erinnerte an die Worte Benjamin Franklins, wonach die Investition in Bildung immer noch die besten Zinsen brächte.

Bevor die Zeugnisübergabe stattfand, traten mit Anna Rosenbauer, Susanne Stoll und Marius Kart drei der besten Absolventen ans Rednerpult und gewährten in einer der intelligentesten und humorvollsten Reden der vergangenen Jahre einen etwas anderen Einblick in den erlebten Schulalltag. Mit dem Dank an die Eltern, das Kollegium, die Hausmeister und Sekretärinnen sowie an das Küchenpersonal für die jahrelange ausgezeichnete, unterstützende und verständnisvolle Begleitung, beendeten sie ihre Ansprache.

Das Schulorchester sowie der Oberstufenchor umrahmten mit den Musiklehrern Petra Hanke, Günter Simon und Thomas Bähr den Festakt. Der schwungvoll vorgetragenen Abba-Klassiker „Dancing Queen“ war eine perfekte Überleitung zum sich daran anschließenden Abiturball in Wemding. (AZ)