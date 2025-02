Sehr großes Interesse am Infoabend

In der Montessori-Schule Oettingen fand kürzlich der Infoabend zum Aufnahmeverfahren für das Schuljahr 2025/2026 statt. Mehr als 100 Interessierte füllten die voll bestuhlte Aula komplett. Mit der Parabel „Als die Ziege schwimmen lernte“ leitete Schulleitung Katharina Hiller in den Abend ein und gab im Anschluss einen Überblick über die Grundzüge der Montessori-Pädagogik und die speziellen Angebote an der Schule. Monika Häußler (Klassenleitung 1 bis 4) informierte die Anwesenden über den Schulalltag in der Primarstufe und erläuterte die Themen begleitetes Lernen, Jahrgangsmischung und auch die „Kleine Große Arbeit“. Oliver Dillschneider (Klassenleitung 5/6) gab einen Überblick, wie die Schullaufbahn in der Sekundarstufe verläuft und was es mit der Großen Montessori-Abschlussarbeit auf sich hat. Sebastian (Theo) Rauwolf (Klassenleitung 9/10) ging speziell auf die möglichen Schulabschlüsse, qualifizierender Abschluss nach der 9. Klasse und Mittlerer Schulabschluss nach der 10. Klasse, ein. Nach dem pädagogischen Teil erklärte Geschäftsführung Martin Götz die Struktur der 5-Säulen, erläuterte die Rolle der Eltern und deren unterschiedliche Möglichkeiten sich einzubringen und welche finanziellen Verpflichtungen mit einer Schulanmeldung verbunden sind. Höhepunkt des Abends war der Vortrag des ehemaligen Schülers Max Riefle, in dem er den Zuhörerinnen und Zuhörern von seiner Schulkarriere in der Montessori-Schule und vor allem von seinen Erfahrungen mit den unterschiedlichen Schulsystemen berichtete. Klar, dass es danach viele Fragen gab, die von den Vortragenden gerne beantwortet wurden. Bei zahlreichen Einzelgesprächen klang der sehr erfolgreiche Abend gegen 22.00 Uhr aus. Die Montessori Fördergemeinschaft Nördlingen als Trägerin der Schule freut sich sehr, dass durch inzwischen 20 Jahre unermüdlichen Wirkens im Ries so großes Interesse an der Schule und der Montessori Pädagogik gewachsen ist.

Infoabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis