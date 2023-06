Oettingen

Seit 150 Jahren werden die Erlebnisse gemeinsam verarbeitet

Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft in Oettingen erinnert regelmäßig an die Opfer von Krieg und Gewalt. Vor 150 Jahren wurde sie gegründet.

Plus 1873 wurde in Oettingen eine Soldaten- und Reservistenkameradschaft gegründet. Im Juni dieses Jahres kann nun das 150-jährige Bestehen gefeiert werden.

Die Geschichte der Oettinger Soldaten- und Reservistengemeinschaft hat mit dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 und der Proklamation des Kaisers Wilhelm I. 1871 in Versailles begonnen. Im Gefolge dieser Ereignisse und der allgemeinen vaterländischen Hochstimmung entstanden überall in Deutschland Vereine, in denen sich ehemalige Kriegsteilnehmer zusammenfanden, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Auch in Oettingen wurde im Jahre 1873 ein Veteranenverein ins Leben gerufen und eine Friedenseiche gepflanzt. Schon am 30. August 1873 wurde in Oettingen das Fest der Fahnenweihe gefeiert. Die aus dieser Zeit erhaltenen Unterlagen zeichnen für vier Jahrzehnte das Bild eines rührigen Vereinslebens.

Eine friedliche Zeit endete 1914 mit den Schüssen von Sarajevo

Mit den Schüssen von Sarajevo 1914 endete die friedliche Zeit abrupt und wieder mussten Männer aus Oettingen in einen Krieg ziehen. Vier Jahre lang währte der Erste Weltkrieg, an dessen Ende die Kapitulation des Deutschen Reiches und das Ende der Monarchie standen. Die Stadt Oettingen hatte in diesem Krieg mit über 100 gefallenen Soldaten einen gewaltigen Blutzoll zu entrichten. Im Jahre 1923 wurde auf dem Oettinger Schlossplatz das Kriegerdenkmal errichtet, an dessen Einweihung die gesamte Bevölkerung regen Anteil nahm.

