Oettingen

vor 53 Min.

Senior öffnet Autotür, ohne auf den Verkehr zu achten

Ein 76-Jähriger steigt an einer Tankstelle in Oettingen aus seinem Auto. Er sieht nicht, dass gerade eine 25-Jährige an der Tankstelle vorbei fährt.

Glück hatte ein 76 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag in Oettingen. Wie die Polizei mitteilt, stieg er an der Tankstelle Am Sauereck aus seinem Auto, ohne sich vorher vergewissert zu haben, dass dies auch gefahrenlos möglich ist. In dem Moment, als der Mann die Tür öffnete, fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Auto vorbei. Es kam zu einer Streifkollision, bei der ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand. Der 76-Jährige blieb dabei zum Glück unverletzt. (AZ)

