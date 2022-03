Oettingen

vor 33 Min.

So fiel das Gutachten für Wohnmobil-Stellplatz und Campingplatz aus

Noch bis zum 21. März dauern die Arbeiten am Oettinger Wohnmobilstellplatz an.

Plus Während der Wohnmobil-Stellplatz an der Wörnitz in Oettingen derzeit umgebaut wird, stellt eine Planerin im Bauausschuss eine naturschutzfachliche Untersuchung vor.

Von Verena Mörzl

Die Stellplätze für die Wohnmobile sollen anders angeordnet werden, der Uferbereich der Wörnitz ist künftig geschützt: Einige Details für die Überplanung des Bereichs am Schießwasen in Oettingen werden bereits umgesetzt. Auch die neuen, per App bedienbaren Kassenautomaten stehen. Stadtplaner haben nun vorgestellt, welche Vögel in dem Bereich leben und wie groß der Eingriff in die Natur wäre, wenn auf dem Nachbargrundstück ein Campingplatz entstehen würde.

