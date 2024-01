Oettingen

12:00 Uhr

So soll es mit den Solarparks in Heuberg und Niederhofen weitergehen

Plus Die Bürger sollen gehört werden: Wie sie die Freiflächen-PV-Anlagen sehen, möchte die Stadt bei Info-Veranstaltungen klären. Einige Fragen sind noch offen.

Von Jan-Luc Treumann

Anfang März kommt es darauf an: Dann wird sich zeigen, ob und wie die Energiewende mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen in zwei Oettinger Ortsteilen Fahrt aufnimmt. Zwei Anlagen, mit 15,7 und 18,7 Hektar, sind bekanntlich in Heuberg und Niederhofen im Gespräch, die Firma Südwerk will sie errichten. Nun hat Bürgermeister Thomas Heydecker den Zeitplan verkündet.

Heydecker sagt, er wolle das Projekt in "voller Offenheit" und mit "voller Transparenz" angehen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen: Denn gerade bei den betroffenen Stadtteilen gebe es Diskussionsbedarf. Daher werden am 4. März in Niederhofen und am 6. März in Heuberg Informationsveranstaltungen stattfinden, kurz darauf soll dann im Rathaus im Ausschuss das Thema weiter diskutiert werden.

