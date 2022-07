Oettingen

vor 33 Min.

So war Maxi Schafroths Auftritt in Oettingen – "der Perle an der B466"

Plus Das Allgäuer Multitalent Maxi Schafroth begeistert in „Faszination Bayern“ mit einem Feuerwerk an Pointen. Was er in Oettingen alles zum Besten gibt.

Von Anton Kutscherauer

Den Beobachtern der bayerischen Kleinkunstszene ist sein Name längst ein Begriff, doch seit er als Fastenprediger auf dem Nockherberg durchstartete, dürfte ihn so gut wie jeder im Freistaat kennen – den Allgäuer Kabarettisten Maxi Schafroth. Den Verantwortlichen des „Kinokabaretts“ Oettingen ist es bereits zum zweiten Mal gelungen, den vielseitigen Künstler für einen Auftritt in den Kinosaal der Goldenen Gans zu holen.

