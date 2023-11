Oettingen

vor 32 Min.

So wird der Außenbereich der Oettinger Krone gestaltet

Plus Barrierefrei und im Sommer mit einem schönen Ambiente: Der Bauausschuss geht ins Detail bei den Außenanlagen der Krone. Beraten wurden auch Kläranlage und Querungshilfen.

Von Peter Tippl Artikel anhören Shape

Die Gestaltung der Außenanlagen am Hotel Krone im Bereich Saumarkt und Schäfflergasse, Varianten für das Betriebsgebäude an der Kläranlage und ein zusätzlicher Fußgängerübergang am Baugebiet „Kelterfeld Nord“ waren die Hauptthemen der jüngsten Sitzung im Bauausschuss in Oettingen. Stadtbaumeister Stefan Mayer erläuterte die vom Büro Fischer-Heumann ausgearbeiteten Entwurfspläne für den zwischen Holzgraben, Saumarkt und Schäfflergasse liegenden Bereich.

Entgegen der ursprünglichen Planung soll der Zugangsbereich zum Biergarten und weiterführend zum Hotel und Kronensaal in demselben Pflasterbelag wie die weiteren Flächen ausgebildet werden. Lediglich der Sitzbereich im Biergarten soll nach der Planung in wassergebundener Decke ausgeführt werden. Schmutz und Steinpartikel würden in die Gaststätte und Hotel hineingetragen, und auch die Barrierefreiheit bei Nutzung mit Kinderwagen oder Rollatoren sei nicht gegeben, lauteten Meinungen aus dem Gremium.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen