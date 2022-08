Lessmann schließt Standort und verlagert Produktion nach Oettingen

Plus Der Rieser Bürstenhersteller löst seine Niederlassung im nordrhein-westfälischen Solingen auf. Einer der Gründe ist die Distanz zum Hauptstandort.

Der Oettinger Bürstenhersteller Lessmann schließt seine Niederlassung im nordrhein-westfälischen Solingen. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Industrieführers hervor. Die Solinger Fertigungslinie soll ab Oktober am Oettinger Standort integriert werden, mit der Verlagerung werden alle Fertigungsstränge des Bürstenherstellers am Hauptstandort gebündelt. Im Hinblick auf einen Aspekt kommt die Auflösung der Solinger Niederlassung überraschend.