Sonderausstellung im Heimatmuseum: Auch in der Antike gab es schon Porträts

Plus „Bild im Bild“ ist die erste Ausstellung unter der Ägide von Barbara Heinrich im Oettinger Heimatmuseum und zeigt die Vielfalt der Porträt-Fotografie.

Von Peter Urban

Nach dem Ausscheiden der langjährigen Leiterin Dr. Petra Ostenrieder hat die Kunsthistorikerin Barbara Heinrich das Heimatmuseum in Oettingen übernommen. Aus Berlin in die Provinz gekommen, musste sich die neue Chefin des Museums „zunächst einmal ein Bild meines neuen Arbeitsplatzes und dessen Umfeldes machen“, sagt Barbara Heinrich. Beinahe folgerichtig ist die erste Ausstellung unter ihrer Ägide entstanden: Die Entwicklung des Porträts von der Antike bis in die Neuzeit wird in dieser Schau mit exemplarischen Beispielen gezeigt.

