Oettingen

18:10 Uhr

Sonnenstrom soll im neuen Oettinger Wohngebiet Standard werden

Plus Bürger, der Arbeitskreis Nachhaltigkeit und öffentliche Institutionen regen an, PV-Anlagen im Kelterfeld Nord II verpflichtend zu machen. Die Stadt will dem folgen.

Von Verena Mörzl

Wenn Häuslebauer ihr Domizil in einem neuen Wohnbaugebiet errichten wollen, steht ihnen ein langer Weg bevor. Sowohl für die Bauherren selbst, als auch für die Kommunen gibt es viel zu tun. Die Stadt Oettingen befindet sich in der Bauleitplanung zum neuen Baugebiet Kelterfeld Nord II noch ganz am Anfang. Aber: Der Stadtrat hat inzwischen den Bebauungsplan aufgestellt und öffentlich ausgelegt, sodass die Bürgerinnen, Bürger, Behörden und andere Institutionen einen Blick darauf werfen können. Einige Einwände sind in der Zwischenzeit zusammengekommen. Wie die Stadt mit den Forderungen und Kritikpunkten umgeht, war ein zentraler Punkt der jüngsten Stadtratssitzung.

