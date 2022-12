Sparkurs: Nur wenige Straßen sollen 2023 in Oettingen saniert werden

Plus Einige Stadträte monieren, dass mit 130.000 Euro nicht ausreichend viel investiert wird. Warum nicht ausgeschlossen ist, dass das Budget noch größer wird.

Die Mittel für den Straßenunterhalt im Bereich der Stadt Oettingen haben in der letzten Stadtratssitzung des Jahres zu einer kontroversen Debatte geführt. Einigen Stadtratsmitgliedern waren die vom Stadtbauamt dafür vorgeschlagenen 130.000 Euro im Vorgriff auf den Haushalt des kommenden Jahres entschieden zu wenig. Bürgermeister Thomas Heydecker verteidigte hingegen den geringeren Ansatz mit den zu erwartenden Problemen bei der Aufstellung des Etats für 2023. "Wir wissen nicht, wie der Verwaltungshaushalt aussehen wird", betonte der Rathauschef und verwies unter anderem auf zu erwartende deutliche Mehrbelastungen nicht zuletzt durch eine kräftige Anhebung der Kreisumlage.