SPD bemängelt die Photovoltaik-Leitlinien der Stadtteilliste

Plus Die Stadtteilliste arbeitet im Herbst 2022 umfangreiche Kriterien für Investoren aus, die Solarparks in Oettingen bauen wollen. Der SPD-Fraktion sind die zu kompliziert.

Welche Kriterien müssen Investoren beachten, wenn sie auf der Gemarkung Oettingen Solarparks errichten wollen? Mit dieser Frage setzt sich am heutigen Donnerstagabend der Bauausschuss im Oettinger Stadtrat auseinander. Die Stadtteilliste Oettingen (SLO) hatte diesbezüglich bereits Kriterien vorgestellt, auf Basis derer die Stadtverwaltung Leitlinien ausarbeiten soll. Genaueres soll heute Abend besprochen werden. Inzwischen gibt es jedoch nicht nur Kriterien der SLO, sondern auch der SPD. Den Sozialdemokraten passen die Ausführungen der Fraktionskollegen nämlich so gar nicht.