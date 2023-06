Oettingen

vor 35 Min.

Special Olympics: Oettingen entzündet das olympische Feuer

Plus Rund 1500 Läufer gehen beim Inklusions-Fackellauf an den Start. Die Stadt feiert ein großes Sportfest für alle mit Gästen aus Kambodscha und der „Flame of Hope“.

Von Maximilian Bosch

Oettingen hat am Dienstag laut den Organisatoren eine der größten Inklusionsveranstaltungen ausgerichtet, die Schwaben je gesehen hat: Knapp 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters, mit und ohne Behinderung, haben am Inklusions-Fackellauf durch die Stadt teilgenommen, um Runden durch die Altstadt zu laufen und damit Spenden für das Host-Town-Projekt und weitere Inklusionsprojekte zu sammeln. Anlass für die Veranstaltung war Oettingens Funktion als Gastgeberstadt für kambodschanische Leichtathleten und Boccia-Spieler, die vom 17. bis 25. Juni an den Special Olympics World Games in Berlin teilnehmen werden. Zu diesem Anlass kam nun auch eine Fackel mit olympischem Feuer nach Oettingen.

Um 10 Uhr hatten sich die Läuferinnen und Läufer auf dem sonnenbeschienenen Marktplatz eingefunden, um so viele Runden wie möglich zu laufen. Bürgermeister Thomas Heydecker und Lisa Heydecker, die Sportbeauftragte des Gesundheits- und Sozialunternehmens Diakoneo, begrüßten die versammelten Teilnehmer und Zuschauer auf einer Bühne. Den Hauptanteil des Läuferfeldes stellten Schülerinnen und Schüler aller Oettinger Schulen, aber auch sonst konnte sich jeder, der wollte, mit Behinderung oder ohne, anmelden und teilnehmen.

