Speisefett kann jetzt in Oettingen abgegeben werden

In Oettingen können die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt ihr privates Speisefett an der Kläranlage abgeben. Das ist einzigartig im Landkreis.

Fett gehört in die Tonne. Sollte man zumindest meinen, doch nun gibt es bei der Oettinger Kläranlage auch für Privatpersonen die Möglichkeit, ihr eigenes Speisefett zu entsorgen. Denn zu häufig werden Essensreste noch achtlos die Toilette heruntergespült oder Pfannenfett im Waschbecken abgewaschen.

"Wir hatten erst Anfang des Jahres ein Problem mit Fettresten in den Kanälen", erklärt Tobias Bach, der in der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen für die Durchführung der Abwasserentsorgung zuständig ist, "da gab es ein verstopftes Rohr, das erst im Oktober gereinigt worden ist." Auch der Arbeitskreis "Nachhaltigkeit und Klimaschutz" wirbt für diese neue Möglichkeit. Laut seiner Pressemitteilung lässt sich der Ärger mit den heruntergespülten Resten auch nüchtern in Zahlen abbilden: Ein Kilogramm Altspeisefett in der Kanalisation kann bis zu 40.000 Liter Frischwasser kontaminieren. Ein Angebot zur anderweitigen Entsorgung klingt da logisch, aber wie kam es letztendlich dazu?

Speisefett abgeben in Oettingen: Fränkische Initiative als Vorbild

Für Tobias Bach liefen hier zwei Gedanken zusammen. Zum einen hat er bereits als Gastronom mit seinem Verpflegungsunternehmen "Kraterrand Catering" Erfahrung mit der Fettentsorgung. "Wir haben da auch eine Fetttonne, in die die Leute ihr altes Speisefett abgeben können", sagt Bach.

Zum anderen hatte er bereits von "Jeder Tropfen zählt" von der Firma Lesch gehört, einer Initiative, die sich vor allem im fränkischen Raum mit der gleichen Thematik beschäftigt. Dort gibt es die Möglichkeit, altes Speisefett in Sammelautomaten abzugeben; das Fett wird daraufhin in Bio-Kraftstoff umgewandelt.

"Aus infrastrukturellen Gründen war es aber leider nicht möglich, die Aktion so nach Oettingen zu holen", erklärt Bach die Eigeninitiative. Deshalb sei diese Hybridlösung geboren, das private Altspeisefett wird bei der Kläranlage nämlich nur zwischengelagert, um in regelmäßigen Abständen von der Firma Lesch abgeholt zu werden.

Altspeisefett aus Privathaushalten sollte im Restmüll oder in der Oettinger Fetttonne entsorgt werden. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

In Nordschwaben ist das Oettinger Angebot einmalig

Zu diesem in Nordschwaben einzigartigen Schritt kam es aber auch, weil für den Abfallwirtschaftsverband der Region solche Sammelsysteme nicht wirtschaftlich wären. Güler Altunay, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung beim nordschwäbischen Abfallwirtschaftsverband, erklärt: "Trotz regelmäßiger Nachfrage von unserer Seite gab es bei den Recyclinghöfen keine Nachfrage für solche Stationen." Im Zuge dessen wurden im Vorfeld auch zwei Sammelsysteme für eine mögliche Zusammenarbeit geprüft, eines davon war auch "Jeder Tropfen zählt".

"Für uns gab es vorher keine Probleme mit Speisefett. Das Konsum- und Essverhalten der Bevölkerung hat sich in dieser Hinsicht auch stark verändert", erklärt Altunay weiter, beschichtete Pfannen und Heißluftfritteusen würden zu einem wesentlich geringeren Fettverbrauch führen. Außerdem seien Kanal- und Abwasserthematiken Sache der Städte und Gemeinden, nicht des Abfallwirtschaftsverbandes.

Wo kann man in Nordschwaben sein Speisefett abgeben?

Ebenso wird die Speisefettfrage in Nördlingen gehandhabt. "Lediglich für die Gastronomie gibt es Sammelsysteme in Form von Fettabscheidern, die regelmäßig kontrolliert und geleert werden", heißt es auf Nachfrage beim örtlichen Klärwerk, "Speisefett aus Privathaushalten wird bei uns nicht abgenommen. Dafür gibt es die Restmülltonnen." In Nördlingen gäbe es aber auch keine größeren Probleme, die zu einem verstärkten Interesse an einer solchen Initiative führen könnten.

Zu diesem Schritt sah man sich aber nun in Oettingen gezwungen. Die Bürgerinnen und Bürger können ihr Speisefett in fester oder flüssiger Form zu Hause in Plastik- oder Glasbehältern sammeln und an der Kläranlage in einem großen Sammelcontainer abgeben. Die Gefäße müssen danach nicht wieder mit nach Hause genommen werden. Das Fett kann man kostenfrei zu den Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon 09082/911917 abgeben. Weil Fett in die Tonne gehört.