Spendenlauf des TSV Oettingen

Anlässlich des Oettinger Sport-, Spiel- und Gesundheitsmarktes veranstaltete die Abteilung Herzsport des TSV Oettingen einen Spendenlauf. Dazu konnten Kinder nach Entrichtung einer kleinen Spende einen Geschicklichkeits-Parcours durchlaufen, der auf einem ca. 300 Meter langen Rundkurs im fürstlichen Hofgarten aufgebaut war. Damit wollte die Herzsportgruppe auf das für die Gesundheit so wichtige Reha-Sport-Angebot des TSV Oettingen aufmerksam machen. In den Wochen nach dem Markt haben nun die Mitglieder der Herzsportgruppe durch eigene Spenden den Erlös weiter aufgestockt. So konnten insgesamt 400 Euro an die Stiftung Kinderherz überwiesen werden.

