Spritzige Bierprobe stimmt auf die Oettinger Jakobi-Kirchweih ein

Am 28. Juli startet die Jakobi-Kirchweih ins Festwochenende. Zur Bierprobe kommen nicht nur Vertreter von Stadt und Brauerei, es gibt auch Überraschungsgäste.

Die Gemeinde Unterpleichfeld aus dem Landkreis Würzburg und die Stadt Oettingen hatten bis Dienstag dieser Woche wohl eher wenig bis keine Gemeinsamkeiten. Seit der Bierprobe für die Kirchweih in Oettingen auf dem Festgelände am Schießwasen in Oettingen ist das anders. Dank eines Betriebsausflugs der Gemeinde Unterpleichfeld ins Ries und damit einer Station in Oettingen kennen die Franken jetzt nicht nur die Stadt an der Wörnitz, sondern auch den Geschmack des diesjährigen Festbiers der Oettinger Brauerei und das ausführliche Programm für das beliebte Volksfest Ende Juli.

Jakobi-Kirchweih in Oettingen: Bierprobe mit Überraschungsgästen

Mit der Bierprobe stimmt sich die Stadt Oettingen jährlich auf die Volksfestzeit ein. Die Jakobi-Kirchweih findet vom 28. bis zum 31. Juli statt und geht mit dem Kabarett im Festzelt am 1. August mit Christian Springer sogar noch in die Verlängerung. Höhepunkt in diesem Jahr ist wieder das Wasserfest mit Lasershow und dem Bootskorso unter dem Motto "Wesen der Nacht". Unterhaltsam wird auch der Sonntag mit Frühschoppen, Unterhaltung durch die Blaskapelle Lehmingen und dem 5. Wörnitz-Fischerstechen mit Dirndl-Springen.

Dirndl-Springen? "Was muss man sich denn darunter vorstellen?", wollte ein Besucher aus Unterpfleichfeld dann gleich wissen und bekam die Antwort prompt. Männer und Frauen springen im Dirndl von einer Plattform in die Wörnitz und für die witzigsten und originellsten Teams werden dann entsprechend Noten vergeben.

Die Bierprobe für die Jakobi-Kirchweih fand an der Wörnitz statt. Foto: Verena Mörzl

So nass wie beim Dirndlspringen wurde es zwar am Dienstag nicht, doch ganz trocken blieben Bürgermeister Thomas Heydecker und so mancher Zuschauer beim Bieranstich nicht. Der Bieranstich wurde zu einer spritzigen Angelegenheit. Heydecker betrieb nach dem vergeigten Versuch auch gleich eine Fehleranalyse: "Ich habe zu schief angesetzt", sagte er. Der Zapfhahn wollte nicht ins Fass, das Bier schoss fontänenartig heraus. Das tat aber der guten Laune bei der anschließenden Verköstigung keinen Abbruch. Heydecker nahm es mit Humor.

Festbier für die Jakobi-Kirchweih ist "spritzig und süffig"

Als "spritzig und süffig" beschrieben die Unterpleichfelder das Festbier. Oettinger-Geschäftsführer Gino Biondi erklärte die Unterschiede zum Hellen: Das Festbier habe eine gewisse Stärke, aber nicht übertrieben und es schmecke jedes Mal ein bisschen anders.

Die Jakobi-Kirchweih klingt am Montag, 31. Juli, langsam mit dem Kinder- und Familiennachmittag und dem traditionellen Hammeltanz aus. Auch abends gibt es noch ein umfangreiches Programm. Das Kabarett im Festzelt findet am Dienstag, 1. August, um 20 Uhr mit Christian Springer statt. Sein aktuelles Programm lautet "nicht egal".-