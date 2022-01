Oettingen

vor 32 Min.

Stadt Oettingen bietet in den Ferien wieder Kinderbetreuung an

2022 soll es in Oettingen wieder ein Betreuungsangebot der Stadt für Kinder in den Ferien geben.

Plus In Oettingen bietet die Stadt in diesem Jahr in mehreren Ferienwochen Kinderbetreuung an.

Von Verena Mörzl

Der Finanzausschuss des Oettinger Stadtrats hat einstimmig beschlossen, dass in Oettingen auch im Jahr 2022 wieder eine Kinderbetreuung in den Ferien angeboten werden soll. Bislang gab es diese Möglichkeit an Pfingsten und im Sommer. In diesem Jahr soll es weitere Angebote geben.

