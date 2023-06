Stadt Oettingen erlässt diese Kriterien für Freiflächen-PV-Anlagen

Plus 300 Meter Abstand sollen Freiflächen-PV-Anlagen in Oettingen zu Wohnhäusern haben. Die PWG-Fraktion stimmt nicht zu: Es seien zu viele Flächen schon zugebaut.

Der Stadtrat von Oettingen hat in seiner jüngsten Sitzung die Kriterien für Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen verabschiedet. Die Vorlage war an sich im Bauausschuss vorbesprochen und lag den Stadträten schriftlich vor. Allerdings reichte die Stadtteilliste Oettingen (SLO) kurzfristig Ergänzungen nach.

Bürgermeister Thomas Heydecker hatte sie in den Text farbig markiert übernommen. Die Abstimmung war dann sowohl über die vorgeschlagenen Änderungen als auch über den gesamten Katalog möglich.