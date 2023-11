Stadt Oettingen sendet mit Theatervorstellung ein Zeichen des Danks

Das Figurentheaters Weidringer zeigt eine zauberhafte Vorstellung. Der Bürgermeister dankt den Ehrenamtlichen und blickt auf den Abschied von Sabine Koloskau voraus.

In Oettingen hat wieder die Dankeschön-Veranstaltung für die Ehrenamtlichen der Stadt stattgefunden. Die Bürgerinnen und Bürger bringen sich in ihrer Freizeit in vielfältigen Projekten der Sozialen Stadt ein, sind als Wahlhelfer bei der Landtags- und Bezirkstagswahl tätig oder helfen beim Ferienprogramm oder der auch bei der Dekoration der Osterbrunnen.

In seiner Begrüßung berichtete Bürgermeister Heydecker von einer Studie, die aufgezeigt hat, dass Menschen, denen Gutes widerfährt, selbst um ein Vielfaches hilfsbereiter gegenüber ihrer Mitmenschen werden. „Sie alle tragen mit Ihrem Engagement dazu bei, dass Ihren Mitmenschen Gutes widerfährt und geben damit den Anstoß, dass diese positiven Erlebnisse wiederum weitergetragen werden. Bei all den schlimmen Dingen, die gerade weltweit passieren, leistet Ihr Engagement einen Beitrag dazu, die Welt ein Stückchen besser zu machen", sagte der Bürgermeister

Dank an Quartiermanagerin Sabine Koloska

Er bedankte sich bei der Quartiermanagerin Sabine Koloska und gab bekannt, dass sie zum Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand gehen werde. Seit 2008 kümmert sie sich als Quartiermanagerin um die vielfältigen Projekte des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“. Während dieser Tätigkeit hat sie viele Ehrenamts-Aktivitäten ins Leben gerufen und begleitet.

Nach einem kurzen „Grüß Gott“ durch Sabine Koloska stellte Bürgermeister Heydecker das in Erfurt ansässige Figurentheater Weidringer kurz vor. Christiane Weidringer ist Puppenspielerin und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ihr Mann Harald Richter führt Regie, unterstützt sie bei den Vorstellungen mit Licht- und Toneffekten und koordiniert das Team, das für die technische Ausstattung und aufwändigen Requisiten zuständig ist.

Das Puppenspiel von Christiane Weiidringer begeistert die Zuschauer. Foto: Tina Schramm/Stadt Oettingen

Pünktlich um 20 Uhr startete die Vorstellung und die Puppenspielerin fuhr mit einem nostalgischen Fahrrad auf die Bühne. Schon nach wenigen Minuten hat die Akteurin ihr Publikum in eine andere Welt mitgenommen und sie mit ihrem Puppenspiel gefangen genommen.

Die Geschichte begann mit einer französischen Schirmverkäuferin, ihrem Fahrrad und einer Reihe von fantastischen, zauberhaften Schirmen. Christiane Weidringer nahm ihr Publikum mit auf die Reise des Kleinen Prinzen, entführte es in diese Geschichte, die nicht nur Märchen, sondern Parabel auf den Sinn des Lebens ist.

Die Schirme wurden zu Planeten, das Fahrrad zur Bühne. Die Besucher begegneten all den geheimnisvollen Figuren, lauschten den Chansons der verlassenen Rose und staunen über sich drehende Planeten. Es gab magische Schatten, einen leuchtenden Brunnen und am Ende der Vorstellung waren alle verzaubert von der Anmut des Puppenspiels, den einfachen und doch so wirkungsvollen Effekten und den liebevoll gestalteten Puppen.

Bürgermeister Heydecker und Sabine Koloska freuten sich, dass die Dankeschön-Veranstaltung bei den Gästen so gut angekommen ist und versicherten: „Wir werden das Figurentheater Weidringer wieder nach Oettingen holen.“ (AZ)