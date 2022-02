Oettingen

12:00 Uhr

Stadt will Dauerparker am Marktplatz in Oettingen stärker kontrollieren

Plus Wegen diverser Baustellen gibt es mehr Dauerparker auf dem Marktplatz. Die Stadt will deshalb im eingeschränkten Halteverbot stärker kontrollieren - auch nachts?

Von Verena Mörzl

Nur mal eben Besorgungen in den Läden der Innenstadt machen: Dafür ist das eingeschränkte Halteverbot auf dem Marktplatz in Oettingen gedacht. Laut Gesetzgeber sind es drei Minuten. In letzter Zeit allerdings sehen Oettinger und Oettingerinnen ein immer größer werdendes Problem mit den Dauerparkern. Die Stadt will eigenen Angaben zufolge stärker dagegen vorgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen