Stadtbibliothek in Oettingen: "An geselliges Miteinander war nicht zu denken"

Plus Hinter Heimatmuseum und Stadtbibliothek in Oettingen liegt ein schwieriges Jahr. Die Leiterinnen ziehen Bilanz über Reizvolles und Desinfektions-Wahnsinn.

Die Leiterinnen des Oettinger Heimatmuseums und der Stadtbibliothek in Oettingen blicken auf ein zum Teil "deprimierendes" Jahr zurück. Die Corona-Pandemie beeinflusste fast alle Bereiche negativ. Doch es gab auch Erfreuliches zu berichten. Außerdem steht ein Umbruch an.