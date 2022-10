Oettingen

Stadtrat beschließt Zahl der Zufahrten zum neuen Baugebiet

Der Stadtrat diskutierte über die Zufahrt zum Baugebiet "Kelterfeld Nord II" in Oettingen.

Plus Im Kelterfeld Nord 2 sollen Bauplätze entstehen. Die Stadtteilliste plädiert gegen eine Zufahrt von der Staatsstraße, wie sie sich Anlieger wünschen.

Von Verena Mörzl

32 Bauplätze sollen im neuen Oettinger Baugebiet Kelterfeld Nord 2 mit einer durchschnittlichen Größe von 550 Quadratmeter entstehen. Im Süden sind sechs Parzellen für eine Doppelhausbebauung geplant. Die Details wurden in der jüngsten Stadtratssitzung festgelegt und beschlossen. Ursprünglich war der Plan, dass das Neubaugebiet vom benachbarten Kelterfeld Nord angefahren werden soll. Doch von Anliegern erfolgte Protest. Am Donnerstag wollte der Stadtrat schließlich die zweite Zufahrt von der Staatsstraße aus beschließen. Die Stadtteilliste jedoch forderte in einem Antrag, das zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

