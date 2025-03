Stärkung der Artenvielfalt

Um unsere heimische Fischfauna zu erhalten und zu stärken, wurde ein Initial-Besatz mit Aalrutten-Brut durchgeführt. Die Aalrutten wurden Mitte März vom 1. Vorsitzenden der Wörnitzfischereigenossenschaft Hubert Wagner am schwäbischen Fischereihof in Salgen abgeholt und anschließend in Wörnitz, Eger und Mauch besetzt. Der Besatz der gewaltigen Menge von 100.000 Brutlingen im Gebiet der WöFiGe wurde von den Obmännern Hans Frieder Eberhardt und Andre Holzinger sowie der Geschäftsführerin Sandra Wagner begleitet. Auch Tobias Küblböck (FV Nördlingen) und Michael Zwickel (Mauchfischer Maihingen) halfen beim Besatz. Durch den Besatz der Aalrutten erhofft man sich eine weitere - einst heimische - Fischart wieder in unseren Gewässern zu etablieren. Aber auch stark gefährdete Fischarten wie der Nerfling sollen wieder aufgebaut werden. Aus diesem Grund wurden 1500 Nerflinge in Wörnitz und Eger besetzt. Die Fische hatten bereits eine Größe von 15-17cm und wurden vom 1. Vorsitzenden Hubert Wagner und dem Obmann Andre Holzinger besetzt. Die Wörnitzfischereigenossenschaft wird bei diesem Besatz durch das Artenhilfsprogramm des Fischereiverbandes Schwaben finanziell unterstützt. Mit Hilfe solcher Maßnahmen wird es möglich sein auch in Zukunft den Artenreichtum in unseren heimischen Gewässern zu erhalten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.