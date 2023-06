Kein Gift mehr: Oettingen bekämpft Ratten nun auf anderem Weg

Plus Nach Nördlingen setzt auch Oettingen eine neue Lösung gegen Ratten ein. Der Bürgermeister weist darauf hin, keine Essensreste die Toilette herunterzuspülen.

Bisher basiert die Rattenbekämpfung in Oettingen auf einem Giftköder. Das Problem ist laut Bürgermeister Thomas Heydecker allerdings, dass die Ratten keinen Bedarf sehen, an einem Köder zu nagen, wenn anderweitig Nahrung im Kanal landet, weil beispielsweise Lebensmittelreste durch die Toilette heruntergespült werden. Salopp gesagt: Die Methode funktioniert nicht zufriedenstellend, wenn die Nager satt sind. Der Bauausschuss hat sich deshalb jüngst auf ein neues Bekämpfungsmittel festgelegt.

Ratten sollen in den Abwasserkanälen der Stadt künftig mechanisch und nicht mehr mit Gift getötet werden. Der Ausschuss hat einstimmig beschlossen, dass ein Dienstleister mit der Aufgabe betraut werden soll. Eingesetzt wird dann ein Gerät namens "Smart Pipe".