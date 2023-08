Oettingen

12:00 Uhr

Stefan Ott startet mit dem jungen Unternehmen "Rieser Nuss" durch

Plus 2005 pflanzte er in Oettingen die ersten Haselnussbäume, heute sind es rund 8000. Stefan Ott fand eine Nische in der Landwirtschaft und kennt das Geheimnis guten Nussaufstrichs.

Von Verena Mörzl

Es könnte gut sein, dass Stefan Ott seine Berufung in die Wiege gelegt wurde. Die Eltern haben eine Landwirtschaft in Vollzeit betrieben, in der er half. Sie bewirtschafteten Getreide- und Maisfelder, hielten Kühe, erzählt er. Schließlich studierte er Betriebswirtschaftslehre und lernte Industriekaufmann. In der Zeitung las Ott von einem Landwirt, der am Bodensee Haselnüsse angepflanzt hatte. Da dachte er sich: "So eine Nische wäre genau das Richtige." 2005 pflanzte Stefan Ott die ersten Haselnussbäume. Heute hat er mehr vor, als nur sein Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten.

Viele Jahre später sitzt der Haselnussbauer in seinem Büro über der Lagerhalle in Oettingen. Zwischen 2011 und dem Herbst 2020 betrieb er Rieser Nuss noch im Nebengewerbe, zunächst mit einem Studienfreund. Dann aber kündigte er seine Vollzeitstelle. Er wollte das Nussgeschäft nicht immer abends nebenbei führen. Es sollte am Ende auch wieder mehr Zeit für seine Frau und die drei Töchter frei sein. Unterstützung erfolgt nun umgekehrt, nicht nur seine Frau hilft, sondern auch Eltern und Schwiegereltern.

