Störche werden aus schmaler Gasse in Oettingen gerettet

Manfred Soiderer senior und Manfred Soiderer junior befreiten kürzlich zwei Störche aus einer engen Gasse in Oettingen.

Plus Zwei Jungtiere landen in der gerade mal 40 Zentimeter breiten Traufgasse. Manfred Soiderer senior wird auf sie aufmerksam und versucht, die Tiere zu retten.

Von Lilly Geiß

Den Namen Storchenstadt trägt Oettingen nicht umsonst: 23 Storchenpaare leben in der Residenzstadt. Für die Vögel bringt die Stadt mit den vielen Möglichkeiten für Nestbauten aber nicht nur Vorteile mit sich, wie auch Manfred Soiderer feststellten musste. Er wollte kürzlich seinen Sohn in der Altstadt besuchen, als er in der Garage seltsame Geräusche hörte.

