Stoßstange in Oettingen beschädigt

Die hintere Stoßstange eines Autos wurde in Oettingen beschädigt. Der Täter ist nach seiner Tat geflohen.

Ein Auto, das auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Oettingen geparkt war, ist am Donnerstag beschädigt worden. Die Polizei berichtet, dass ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 4.30 und 13 Uhr die hintere Stoßstange des grauen Autos beschädigte. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und floh. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.