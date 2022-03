Straßen werden in Oettingen, Erlbach und Niederhofen repariert

In Oettingen, Niederhofen und in Erlbach kommt es im April zu Behinderungen wegen Bauarbeiten an den Straßen.

Sowohl in Oettingen als auch in Erlbach und Niederhofen werden in den nächsten Tagen Straßen saniert, weshalb Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen müssen. Wie die Stadt mitteilt, muss die Asphaltierung der Schloßstraße im Bereich zwischen den Einmündungen Schulgasse und Manggasse erneuert werden. Für die Straßenreparaturarbeiten ist das betroffene Teilstück der Schloßstraße am Mittwoch, 6. April, von der Einmündung Schulgasse bis zur Abzweigung Manggasse inklusive Marktplatz ganztägig gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Straßenarbeiten in den Stadtteilen Erlbach und Niederhofen

In den Stadtteilen Erlbach und Niederhofen sollen außerdem die offen Fugen der Zeiler (wasserführende Rinne) entlang der Bordsteine ausgefugt werden. Betroffen sind laut Stadt die Straßen Am Augraben, die Hauptstraße (Teilbereich) und die Dorfstraße.

Die Fugen sollen im Zuge der Frühjahrskehrung vor Ostern zwischen dem 11. und 14. April gereinigt werden. Das Ausfugen der Zeiler soll dann in der Woche nach Ostern vom 19. bis 22. April durchgeführt werden. Um die Arbeiten nicht zu behindern, soll in dem Zeitraum nicht entlang dieser Straßen geparkt werden, so die Stadt. (AZ)