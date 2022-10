Straßenarbeiten an der B466 in Oettingen verzögern sich

Die Bundesstraße soll südlich von Oettingen noch bis einschließlich 14. Oktober gesperrt bleiben. Am Montag beginnt eine Baustelle auf der Staatsstraße Richtung Nördlingen.

Die Arbeiten an der Bundesstraße 466 bei Oettingen sollen erst am Freitag, 14. Oktober, fertiggestellt werden. Das teilt die Stadt Oettingen mit. Außerdem wird die Staatsstraße 2214 nach Ehingen im Bereich zwischen Schillerstraße und Buchenweg instand gesetzt. Die Baustelle beginnt am Montag, 17. Oktober, und soll am 28. Oktober abschlossen sein. Die Stadt bittet um Verständnis. (AZ)