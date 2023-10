Streit endet mit Körperverletzung

Ein 32-Jähriger und ein 16-Jähriger geraten in einem Mehrfamilienhaus zunächst in einen verbalen Streit. Später schlägt der 32-Jährige den 16-Jährigen.

Zu einer Körperverletzung in einem Mehrfamilienhaus ist es am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in der Königstraße in Oettingen gekommen.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, gerieten zunächst ein 32-Jähriger und ein 16-Jähriger in verbale Streitigkeiten.

Im weiteren Verlauf schlug der Ältere dem Jüngeren mit der Faust in den Bauch, woraufhin dieser Schmerzen erlitt. (AZ)