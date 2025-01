Streitgespräche am A-E-G - aber natürlich nach Regeln!

Icon Vergrößern Die Finalisten der 11. Jahrgangsstufe Foto: Anne-Kathrin Bissinger Icon Schließen Schließen Die Finalisten der 11. Jahrgangsstufe Foto: Anne-Kathrin Bissinger

In einer zunehmend digitalisierten Welt scheint das persönliche Gespräch oft hinter den zahlreichen Kurznachrichten zurückzutreten. Inhalte gezielt und faktenbasiert vorzutragen, dem Gegenüber aktiv zuzuhören und auf das Gesagte einzugehen sind aber Kompetenzen, die gegenwärtig wichtiger denn je sind – auch um das gesellschaftliche Klima positiv zu beeinflussen. Genau diese Kompetenzen wurden auch am Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen beim Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ gezielt gestärkt. In der Sekundarstufe I debattierten zuerst die zwölf Klassensiegerinnen und -sieger sowie punktbesten Klassenzweiten in drei Vorrunden, um die Teilnehmenden am Finale zu ermitteln. Neben den Neuntklässlern Thomas Knoll, Leonard Schäffner und Elias Meyer konnte sich auch die Zehntklässlerin Greta Färber durchsetzen. Im Finale stritten sie sachlich und kompetent zum Thema: „Sollen Zoos in Deutschland abgeschafft werden?“. Aus der fachlich wie auch rhetorisch hochkarätigen Debatte ging Thomas Knoll nach eingehender Beratung der Jury als Sieger hervor. In der Sekundarstufe II debattierte die elfte Jahrgangsstufe und schickte acht Klassenbeste ins Rennen. Für das Finale qualifizierten sich neben Leni Däubler und Paul Kühne-Hellmessen auch Janina Schirrle und Anna Lindner. Letztere setzte sich in einer ebenfalls hervorragenden Debatte zum Thema „Soll der 27. Januar in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag werden?“ als Siegerin durch und wird gemeinsam mit Thomas Knoll das A-E-G beim Regionalentscheid am 13. Februar in Dillingen vertreten. Einen großen Anteil am Gelingen des Schulwettbewerbs hatten neben den projektverantwortlichen Lehrkräften Anne-Kathrin Bissinger und Nina Schiele auch die Schulband und die zahlreich eingesetzten Jurorinnen und Juroren aus der Schüler- und Lehrerschaft, die nach den Debatten demokratisch und professionell bewerteten und den debattierenden Schülerinnen und Schülern mit großer Ernsthaftigkeit konstruktives Feedback gaben.

