Stromzähler aus Verankerung gerissen

Ein zunächst unbekannter Täter beschädigte den Stromzähler in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wie die Polizei mitteilt, war das erste Obergeschoss ohne Stromversorgung. Nach Hinweisen der Bewohner konnte ein 51-jähriger Tatverdächtiger aus Oettingen ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 350 Euro. (AZ)