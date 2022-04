Studenten bewerten Innenstadt Oettingens: Ergebnisse noch nicht öffentlich

Plus In Oettingen soll ein Moderator für die Bürgerworkshops eingesetzt werden. Es gab die Forderung, erst die Bewertung der Innenstadt vorzustellen.

In der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und Innenstadtentwicklung hat Innenstadtmanagerin Christine Stark ihren Vorschlag für die Vorbereitung und Durchführung von Bürgerworkshops für Oettingen vorgetragen. Sie schlug auch gleich einen externen Moderator vor, der die Veranstaltung vorbereiten und auch durchführen soll: Dr. Peter Markert von der Imakom Akademie GmbH in Aalen. Doch ein Stadtrat wandte ein, erst die Bewertung der Innenstadt von der Uni Würzburg vorzustellen, bevor ein weiterer Experte bezahlt werde.