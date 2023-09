Oettingen

vor 54 Min.

Stück für Stück zum neuen Orgelbaumuseum

Plus Am Sonntag öffnet Martin Steinmeyer die Türen zum künftigen Oettinger Museum, es gibt zwei Konzerte. Was ihn antreibt und was den Ort besonders macht.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Ungefähr alle sechs Wochen ist Martin Steinmeyer, der in Leipzig lebt und dort bei einem großen bayerischen Autohersteller arbeitet, in Oettingen, um im hoffentlich zukünftigen Orgelbaumuseum Steinmeyer nach dem Rechten zu sehen. Natürlich auch am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, an dem sich die Tore des Museums alljährlich öffnen. Trotz des Spätsommerwetters sind zur ersten Führung zahlreiche Besucher erschienen, und auch beim nachfolgenden Konzert auf der - unlängst wieder spielbar gemachten - Steinmeyer-„Urorgel“, der so genannten Opus 1, sind alle bereitgestellten Plätze besetzt.

Der Crailsheimer Organist Klaus Hoffmann spielt Werke von Mendelssohn und Händel, rund zwei Stunden später wird Klaus Ortler aus Nördlingen, im Anschluss an die zweite Führung von Martin Steinmeyer, ebenfalls auf der Opus 1 konzertieren. Steinmeyer freut sich über den regen Besuch, ist ihm doch die Bewahrung und Restaurierung dieses in Europa einmaligen Ensembles, bestehend aus Archiv, historischen Orgelmodellen, „Positiven“ beziehungsweise kleineren Orgeln, die Werkstätten sowie dem großen Orgelsaal eine Herzensangelegenheit.

