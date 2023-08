Oettingen

Summer-in-the-City-Gäste lassen sich vom Unwetter die Laune nicht verderben

Dem Regen getrotzt haben viele Besucherinnen und Besucher auf dem Fest „Summer in the City“ in Oettingen.

Plus Stadtlauf, Livemusik und Tanz sind am Samstag in Oettingen dem Gewitter zum Opfer gefallen. Ein bisschen gefeiert wird trotzdem.

Von Peter Urban

Tagsüber sah alles so prächtig aus: Schönes Wetter, endlich wieder warme Temperaturen und die Voraussetzungen für einen schönen Sommerabend schienen perfekt. Das Oettinger Stadtfest, das die Stadt zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr organisiert, ist im Laufe der Jahre zu mehr als nur einem Geheimtipp geworden. Viele Fans, nicht nur aus Oettingen selbst, schätzen das Ambiente und das attraktive Programm für die ganze Familie.

Nicht zuletzt der Stadtlauf schafft beste Voraussetzung für die anschließende Feier im Wohnzimmer der Stadt, auf dem Marktplatz. Und ein weiterer Höhepunkt ist wie jedes Jahr der Auftritt der mittelfränkischen Folk-Rock-Band Saitenspinner, die ebenfalls schon Statt sich um Ausschank und Organisation von Stadtlauf und Fest kümmern zu können, wurde die Feuerwehr zu insgesamt sechzehn wetterbedingten Einsätzen im Stadtgebiet und den Ortsteilen gerufen. Somit standen die Helfer für die Sicherheit und die reibungslose Abwicklung des Stadtlaufes nicht zur Verfügung.

Statt sich um Ausschank und Organisation von Stadtlauf und Fest kümmern zu können, wurde die Feuerwehr zu insgesamt sechzehn wetterbedingten Einsätzen im Stadtgebiet und den Ortsteilen gerufen. Somit standen die Helfer für die Sicherheit und die reibungslose Abwicklung des Stadtlaufes nicht zur Verfügung.

