Täter schlägt mehrfach auf sein Opfer ein

Noch ist das Motiv für den Angriff unklar. Der Täter ist geflüchtet, die Polizei ermittelt.

Ein 30-Jähriger hat in einer Wohnung in Oettingen auf einen 35-Jährigen eingeschlagen. Laut Polizeibericht attackierte der Jüngere am Sonntag gegen 4.30 Uhr das Opfer heftig: Er verletzte den 35-Jährigen nicht unerheblich im Gesicht. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Personalien des Täters, der vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet war, stehen fest. Jedoch ist bislang kein Motiv für die Tat erkennbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)