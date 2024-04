Oettingen

Teure Krone: Stadt Oettingen kann mit Fördernachschlag rechnen

Plus Der Oettinger Stadtrat hat den Haushalt 2024 verabschiedet und Stellungnahmen abgegeben. Unter anderem ist von der "Champions League der Verschuldung" die Rede.

Von Bernd Schied

Im Finanzgebaren der Stadt Oettingen hagelt es seit geraumer Zeit nur noch Rekorde: Rekordhaushalt, Rekord-Steuereinnahmen, aber auch Rekordschulden. Kämmerin Birgitt Mayer formulierte diese Superlative am Mittwochabend einmal mehr in der Sitzung des Stadtrates, der sich mit dem Etat für 2024 befasste und diesen gegen die Stimme von Ludwig Däubler (Aktive Bürgerliste) verabschiedete. Die Kämmerin stellte die wichtigsten Eckdaten vor und verwies dabei besonders auf das um 21 Prozent angestiegene Volumen des Verwaltungsteils auf nunmehr 23,1 Millionen Euro. Hauptsächlich dazu beitragen würden die gute Gewerbesteuer mit sieben Millionen Euro, die Einkommensteuerbeteiligung mit 4,2 Millionen sowie Gebühren und Entgelte mit 3,68 Millionen. Das Personal koste knapp 2,3 Millionen, die Kreisumlage liege bei 3,8 Millionen, die Kinderbetreuung bei 2,4 Millionen und die Umlagen an die VG und den Schulverband bei 1,1 Millionen Euro. Für Investitionen könnte diesmal ein Überschuss von 2,6 Millionen zugeführt werden.

Im Vermögenshaushalt, der 21,1 Millionen Euro umfasse, hätten sich die bisherigen Schwerpunkte nicht verändert. Umgesetzt würden nur Vorhaben, die zwingend notwendig seien. Einige Beispiele: Neugestaltung Saumarkt 875.000 Euro, Erweiterung Grund- und Mittelschule inklusive PV-Anlage 202.000 Euro, Bau- und Gewerbegebiete 244.000 Euro. Zur Finanzierung der Gesamtinvestitionen in Höhe von 8,2 Millionen Euro (ohne Krone) seien 850.000 Euro an Krediten erforderlich.

