Oettingen

vor 34 Min.

Thomas Heydeckers emotionaler Jahresrückblick im Oettinger Stadtrat

Plus Der Oettinger Bürgermeister blickt zuversichtlich in das neue Jahr. Doch er sagt auch: "Vieles, was noch passieren wird, haben wir nicht in der eigenen Hand."

Von Verena Mörzl

Vor der Stadt Oettingen liegen große Herausforderungen. Die ersten Schritte, um diese zu bewältigen, ist die Stadt bereits gegangen. In der traditionellen Jahresabschlussrede des Bürgermeisters in der letzten Stadtratssitzung des Jahres, sieht Thomas Heydecker zuversichtlich in das neue Jahr. Warum sein Rückblick dennoch emotional angehaucht ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen