Tiktok-Trends werden auch in der Oettinger Bibliothek nachgefragt 

Fast 29 Prozent der Oettinger nutzen das Angebot der Stadtbibliothek, die jetzt umgestaltet wurde. Das Bücherranking auf Tiktok hat große Einflüsse.

Eine lebendige Bibliothek, die sich schnell ändert und den Wünschen vor allem der jüngeren Leserinnen und Leser anpasst, ist das Ziel von Bibliotheksleiterin Kerstin Pflanz. Dass ihr das in den vergangenen Jahren gut gelungen ist, wird in der Deutschen Bibliotheksstatistik deutlich. Mit 12,9 Entleihungen je Einwohner steht die Oettinger Bibliothek auch 2022 auf Rang 6. Verglichen wird sie mit 160 Büchereien in bayerischen Orten mit 5000 bis 10.000 Einwohnern. Fast 29 Prozent der Oettinger nutzen das Angebot, das ist bayerischer Spitzenwert. Ein anderer Vergleich ist auch sehr aufschlussreich: die Bibliotheken auf den Plätzen 1 bis 5 geben ihre Ausgaben für Personal mit 155.000 bis 237.000 Euro an. In Oettingen dagegen liegen sie bei knapp 52.000 Euro.

Jetzt wurde die Bibliothek renoviert. Das bezieht sich selbstverständlich auf die Ausleihe. Früher, so Kerstin Pflanz, war eine Bibliothek so etwas wie eine „Bücherverwahranstalt“. Heute dagegen sei es notwendig, neue Themen sehr schnell aufzugreifen, verschiedene Formate anzubieten und Trends zu folgen. Als Beispiel nennt Pflanz das Bücherranking bei Tiktok. Die Bücher-Community gilt als sehr engagiert, worauf auch Buchhändler hinweisen. Was auf Tiktok empfohlen wird, wird auch in der Oettinger Bibliothek nachgefragt. Zudem ist es selbstverständlich wichtig, auf möglichst vielen Wegen digital erreichbar zu sein. Social Media wird bespielt, man kann Bücher online lesen und auch die Fernleihe von wissenschaftlicher Literatur ist problemlos möglich.

Stadtbibliothek Oettingen Eigentlich sollten sie gestern eingegangen sein, gab nichts ungewöhnliches beim Ausgang. Foto: Gitte Händel

Eigentlich soll die Bücherei ganz vieles abdecken: Kultur und Bildung bieten, ein sozialer Treffpunkt sein, ein Ort der Unterhaltung. Bei der Umgestaltung hatten auch die Nutzerinnen und Nutzer die Gelegenheit mitzusprechen. So wurden die Regale entkrampft, mehr freier Platz geschaffen für Orte, an denen man gut sitzen kann. Die Webseite wurde erweitert um die Möglichkeit, Käufe anzuregen.

Stadtbibliothek hat eine Bibliothek der Dinge

Neu ist auch die „Bibliothek der Dinge“. Das Regal findet man sofort, wenn man die Bibliothek betritt. Sie hätten ein Jahr überlegt, wie sie sie gestalten wollen, erzählt Kerstin Pflanz. Jetzt füllt sich das Regal langsam. Angesprochen werden sollen vor allem Familien. Sie finden dort Outdoor-Spiele, Bee-Bots, MakerBoxen und vieles andere. Es ist nachhaltig und schont den Geldbeutel, wenn solche Spiele nicht nach wenigen Einsätzen irgendwo in Kellern vergessen werden.

Wie gut die neuen Angebote angenommen werden, wird sich zeigen. „Man muss die Leute erst daran gewöhnen, dass man so was hat“, meint Kerstin Pflanz. Ihr Motto ist „haben wir, können wir, machen wir“ im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Denn sie hat freie Hand, wie sie das Budget von etwa 26.000 Euro nutzt, das ihr zur Verfügung steht. So wird sich die Bibliothek sicher erfolgreich weiterentwickeln, denn Stillstand kommt für Kerstin Pflanz und ihre Mitstreiterin Karin Leigart nicht in Frage.