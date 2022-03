Traktor touchiert Lkw - und fährt weiter

Auf der Bundesstraße 466 beschädigt ein Traktor einen entgegenkommenden Lkw oberhalb der Fahrertüre. Der Traktorfahrer fährt jedoch weiter und begeht somit Unfallflucht.

Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Traktor samt Anhänger am Freitag-Vormittag gegen 10.45 Uhr die Bundesstraße 466 von Nördlingen kommend in Richtung Oettingen befahren. Auf Höhe von Mörsbrunn bog er dann nach rechts in einen Feldweg ein. Dabei schwenkte sein Anhänger aus und touchierte den entgegenkommenden Lkw eines 54-Jährigen. Dieser wurde dabei an der linken Fahrzeugseite oberhalb der Fahrertüre beschädigt. Der Traktorfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und kam somit seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nicht nach. Der Schaden an dem Lkw wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Ob an dem Anhänger ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. (AZ)