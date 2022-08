Oettingen

18:30 Uhr

Traumhafte Bedingungen für den Oettinger Triathlon

250 Personen haben beim Triathlon in Oettingen am Sonntag teilgenommen. Los ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Wasser.

Plus In den verschiedenen Altersklassen entwickeln sich an der Spitze enge Duelle. Einige Athleten haben sogar alle 34 Oettinger Triathlons absolviert.

Von Manfred Schmitz

Zum 34. Mal ist der Oettinger Triathlon im Wörnitz-Freibad in Oettingen ausgetragen worden. Bereits um 7 Uhr trafen die ersten Triathletinnen und Triathleten im Freibad ein, um die Startunterlagen abzuholen und ihre Fahrräder in der Wechselzone einzuchecken. Reges Treiben und konzentrierte Ausdauersportler, die ihre Räder ein letztes Mal kontrollierten und in die Haltevorrichtungen in die Wechselzone hängten. Zahlreiche Zuschauer konnten die raffinierten Vorbereitungen beobachten. Um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten, wurden alle Athletinnen und Athleten von offiziellen Wettkampfschiedsrichtern überprüft.

