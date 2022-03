Trekkingfahrrad am Oettinger Sportheim gestohlen

Eine unbekannte Person hat in Oettingen ein Fahrrad gestohlen, die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat entgegen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen, nachdem am Oettinger Sportheim ein Fahrrad gestohlen wurde. Die Tat soll sich laut Polizei bereits am 21. März in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr zugetragen haben. Es handelt sich bei dem gestohlenen Gegenstand um ein silbernes Damentrekkingfahrrad der Marke Hercules.

Diebstahl in Oettingen: Fahrrad aus Sportheim entwendet

Der Dieb soll das Fahrrad aus dem Hofraum des Sportheims Am Weißen Kreuz entwendet haben. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)