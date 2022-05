Über Jahrzehnte hinweg eine wertvolle Quelle aus Oettingen entschlüsselt

Plus Die verstorbene Historikerin Dr. Elisabeth Grünenwald hat das "Oettingische Urbar" entziffert – ein für das Ries wertvolles Dokument aus dem 14. Jahrhundert.

Woher wissen wir heute, wie das Ries im 14. Jahrhundert landwirtschaftlich geprägt war? Wie hießen die Orte damals und welches Klima herrschte vor? Zu einer Zeit, in der der Buchdruck noch nicht erfunden war, wurden die Angaben über Güter und Abgaben großer Grundherrschaften in einer Art Verzeichnis festgehalten – einem sogenannten Urbar. Solch ein Werk existiert auch mit Daten aus Oettingen.